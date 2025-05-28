الجيش: إنقاذ شخصَين من الغرق مقابل مرفأ صيدا التجاري القديم

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 28 / 5 / 2025، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ شخصَين كانا على متن أحد مراكب الصيد أثناء تعرضه للغرق مقابل مرفأ صيدا التجاري القديم".

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