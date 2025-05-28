الراعي التقى وفودا تربوية ودينية واطّلع على مستجدات مشروع "درب مار شربل"

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس مدرسة عينطورة الأب عبدو عيد على رأس وفد من الكهنة، ثم المونسنيور مارون كيوان في زيارة تهنئة بسلامته وتعافيه.

كما التقى الراعي مدير التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر والأخت باسمة الخوري، وجرى عرض لعدد من القضايا المرتبطة بالشأن التربوي والقطاع التعليمي في لبنان.

وفي سياق متصل، استقبل البطريرك وفد اللجنة الخاصة بتنفيذ مشروع "درب مار شربل" حيث عرض الوفد تطورات المشروع الذي انطلق قبل عام بمباركة من الراعي، وهنأه على تعافيه.

وأكد الوفد أن افتتاح ما تم تنفيذه من طريق الحج الممتد على مسافة 60 كيلومترًا من بلدة عنايا وصولًا إلى دير مار أنطونيوس قزحيا، سيتم في 20 تموز المقبل بمباركة البطريرك. وأثنى على حماسة اللبنانيين المقيمين والمنتشرين الذين ساهموا في إنجاح المشروع، منوهًا باحتضان الكنيسة له، ومشيرًا إلى أن جمعية "درب السما"، التي أُسست تكريمًا للأب الراحل سيمون الزند، كانت في صلب إطلاقه وتنفيذه.

كما شكر الوفد الراعي على دعمه المعنوي الذي ساهم بتذليل العديد من العقبات التي واجهت عملية التنفيذ.

ومن زوار الراعي أيضًا، عضو المؤسسة المارونية للانتشار فادي رومانوس وعقيلته، في زيارة اطمئنان إلى صحة البطريرك.