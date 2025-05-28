الحجار بحث والوفد الاماراتي في سبل التعاون لتطوير مشاريع الوزارة

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وفداً إماراتياً من وزارة الخارجية الإماراتية، ادارة التنمية والتعاون الدولي وصندوق أبو ظبي للتنمية. وتم خلال اللقاء البحث في سبل التعاون بين الجانبين والدعم الذي يمكن ان يقدمه الصندوق على صعيد تطوير المشاريع في الوزارة.

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