مخاتير قضاء بعلبك أقسموا اليمين في قصر عدل بعلبك

أقسم حوالي 300 مختار فازوا في الانتخابات الاختيارية في قضاء بعلبك، اليمين في باحة قصر عدل بعلبك، أمام القاضي جورج حنا. يُذكر أن في 20 أيار الحالي، نشرت وزارة الداخلية نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 في قضاء بعلبك. وذكرت الوزارة، أن النتائج على الرابط التالي:http://moim.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=5485

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