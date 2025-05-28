انتخاب كريم سركيس رئيسًا لاتحاد بلديات المتن الأعلى وقاسم المصري نائبًا له

عقد مجلس اتحاد بلديات المتن الأعلى اليوم، اجتماعه الأول في مكتب محافظ جبل لبنان محمد مكاوي في سراي بعبدا، بعد اكتمال انتخاب رؤساء البلديات المنضوية في الاتحاد. حيث تم إنتخاب كريم سركيس رئيساً للاتحاد لولاية ثلاث سنوات، وقاسم المصري نائباً له. وقد تمت عملية الانتخاب بالتزكية.

وبالمناسبة، اكد أعضاء مجلس الاتحاد انّ "هذا الاستحقاق قد انجز إنطلاقاً من العرف القائم والمتعارف عليه بين فاعليات المنطقة وبلدياتها، وانّ الممارسة الديمقراطية تعطي أي رئيس بلدية الحق بالترشح لمنصب رئيس أو نائب رئيس الاتحاد دون أي قيدٍ أو شرط، عملاً بمبدأ المساواة ومبدأ الحرص على تمثيل الجميع في الاتحاد".

وحيا مجلس الاتحاد "جميع الذين عملوا على إنجاز هذا الاستحقاق بهدوء وعلى تغليب المصلحة العامة، سواءً كانوا من ضمن الاتحاد أم من خارجه، بما في ذلك الذين أبدوا رغبتهم بالترشح والذين قرّروا مشكورين عدم السير بترشيحهم".

وختم مجلس اتحاد بلديات المتن الأعلى مؤكدا "أن جميع الأعضاء يحرصون على ان تكون السياسة دائماً وسيلة لتحقيق الوفاق والحفاظ على التفاهمات المعمول بها منذ إنطلاقة الإتحاد، والتي تشكل ركيزةً للتضامن بين كل أعضائه، وأنّ شعار اتحاد بلديات المتن الاعلى للمرحلة المقبلة سوف يكون العمل يداً بيد بروح الفريق الواحد على قاعدة التضامن والتعاون الدائمين، ولنعمل معاً لخدمة أهالي المتن الأعلى الاعزّاء".