"النشرة": هل يرغب مخزومي في تكرار "بيروت بتجمعنا" في الانتخابات النيابية؟

اظهر حراك النائب فؤاد مخزومي أنه يسعى إلى تكرار تجربة التحالف الذي كان جزءاً من نسيجه في الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، بتبني ودعم لائحة "بيروت بتجمعنا"، الذي ضمّه وكل الاحزاب السياسية المسيحية والإسلامية، ما عدا تيار "المستقبل" و"الجماعة الاسلامية"، ليكون التحالف ذاته في الانتخابات النيابية.

واذا كان مخزومي وضع زيارته إلى عين التينة، في اطار شكر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، على "دوره الوطني الذي مارسه في عملية إثبات المناصفة والتوافق الوطني في الإنتخابات الماضية وخاصة ببيروت"، إلاّ أن المؤشرات توحي بمصلحة مخزومي في ترؤس لائحة نيابية وازنة، وابعاد تيار "المستقبل" عنها.

لكن مصادر قالت لـ"النشرة" ان التعاطي في الانتخابات البلدية يختلف عن مقاربة الانتخابات البلدية في بيروت، وبالتالي انه "يصعب بناء تحالفات مبكرة قبل معرفة قرار تيار "المستقبل"، الذي تشكّل مشاركته في الانتخابات المقبلة تحوّلاً في مسار التحالفات والانتخابات النيابية".

وبناء على التجارب السابقة، فإن معظم القوى السياسية، تفضّل ان تكون الشراكة في الانتخابات النيابية المقبلة مع "المستقبل"، انطلاقاً من قدراته الشعبية التي اثبتت وجودها في الانتخابات البلدية بالاصوات التي نالها العميد المتقاعد محمود الجمل.