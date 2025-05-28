الصحة: جريح جراء غارة إسرائيلية بمسيّرة على سيارة في بلدة العباسية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة للعدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة العباسية قضاء صور أدت إلى إصابة شخص بجروح".
وفي وقت سابق، شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت الطريق العام لبلدة العباسية بالقرب من الحرج، وألقت صاروخين احدهما لم ينفجر. ولم يفد عن اصابات.
ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.
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