"حماس": اتفقنا مع ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا كاملًا للاحتلال من غزة

أعلنت حركة "حماس"، في بيان، أنها توصلت إلى اتفاق مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على "إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال من غزة"، مشيرة إلى "أننا نبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب على قطاع غزة".

ولفتت إلى أنّ "الاتفاق مع ويتكوف يتضمن تدفق المساعدات وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق"، مشيرة إلى أنّ "الاتفاق مع ويتكوف يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين وجثث مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين".

وأمس، كشف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في تصريح لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنّه يوجد "احتمال كبير لتحقيق تقدم في المفاوضات بالأيام المقبلة"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلتها.