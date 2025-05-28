الحوثي أكّد مواصلة العمل على ترميم مطار صنعاء: التصعيد في غزة يدفعنا للتصعيد ضد إسرائيل

أكّد زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي، "أننا نسعى لموقف أقوى إلى جانب الشعب الفلسطيني في معاناته التي لم يسبق لها مثيل"، وقال: "مهما كان حجم العدوان الإسرائيلي ومهما تكرر فلن يؤثر إطلاقا على موقف شعبنا في نصرة الشعب الفلسطيني".

ولفت، في كلمة متلفزة نقلتها قناة "المسيرة"، إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء يأتي في سياق الاستهداف لأمتنا والهادف إلى الضغط على موقف شعبنا في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم"، معتبرًا أنّ "العدو الإسرائيلي بقي في موقف ضعيف عقب توقف العدوان الأميركي نتيجة فشله".

ورأى أنّ إسرائيل تحاول "استعادة الردع من خلال العدوان المتكرر على المنشآت المدنية في بلدنا"، معتبرًا أنّه "قد يكون من أهداف العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء إعاقة نقل الحجاج" إلى مكة، مؤكدًا أنّ "الترميم المتكرر لمطار صنعاء سوف يستمر بالمقدار الضروري الذي يتيح استمرارية عمله"، وذلك بعد عدة استهدافات إسرائيلية للمطار.

وشدد الحوثي على أنّ "التصعيد في غزة يدفعنا إلى الاستمرار والسعي نحو التصعيد ضد العدو الإسرائيلي في عمليات القوات المسلحة وفي سائر الأنشطة".