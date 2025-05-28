نتانياهو: أحبطنا خطر تهديد اقتحام حزب الله لبلدات شمال إسرائيل وخلقنا واقعا جديدا في لبنان لم يحدث منذ 50 عاما

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أننا "أحبطنا خطر تهديد اقتحام حزب الله لبلدات شمال إسرائيل وخلقنا وضعا جديدا كليا في لبنان لم يحدث منذ 50 عاما". ولفت نتانياهو، الى أن "المعارضة تتحدث عن صفر إنجازات ولكن منذ قيام إسرائيل لم يتم تحقيق إنجازات مثل التي تحققت في جبهات عدة"، مضيفاً "سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا تماما ما فعلناه".

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