ميرتس: ألمانيا ستساعد أوكرانيا على إنتاج صواريخ "بعيدة المدى"

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن بلاده ستساعد أوكرانيا لكي تصنع على أراضيها صواريخ بعيدة المدى يمكنها إصابة أهداف داخل روسيا.
وقال ميرتس خلال مؤتمر صحافي عقده في برلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي إن "وزيري دفاعنا سيوقعان اليوم بروتوكول اتفاق لحيازة أنظمة صاروخية بعيدة المدى أوكرانية الصنع... لن يكون هناك سقف للمدى، ما سيمكِّن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بشكل تام بما في ذلك ضد أهدف عسكرية خارج أراضيها الوطنية".
بدوره، حض الرئيس الأوكراني حلف "الناتو" على دعوة أوكرانيا إلى قمته المقبلة المقررة في حزيرا.
وقال زيلينسكي معلقا على القمة المقرر عقدها في 24 و25 حزيران في لاهاي بهولندا، إن "لم تكن أوكرانيا حاضرة، سيكون هذا انتصارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنما ليس على أوكرانيا، بل على الحلف الأطلسي. القرار يعود إذن لشركائنا".
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