ليبرمان: نتانياهو سيكون القائد الأكثر فشلا في تاريخ إسرائيل

اتهم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه سيكون "القائد الأكثر فشلًا في تاريخ إسرائيل". وجاءت تصريحات ليبرمان في سياق تصاعد الانتقادات الداخلية لأداء الحكومة الإسرائيلية في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

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