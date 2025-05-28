لابيد: قبل حكومة نتانياهو كانت إسرائيل آمنة وحدودها هادئة

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد المواطنين الإسرائيليين بمقارنة أوضاعهم الحالية بما كانت عليه قبل تولي حكومة بنيامين نتانياهو السلطة، قائلا: "على كل مواطن إسرائيلي أن يسأل نفسه: كيف كان وضعي قبل حكومة نتانياهو؟ وكيف هو الآن؟".

وفي كلمة خلال جلسة للكنيست، أشار لابيد إلى أن إسرائيل قبل عامين ونصف كانت "دولة آمنة وحدودها هادئة ومؤمنة"، محملاً الحكومة الحالية المسؤولية عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد.