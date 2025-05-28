طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد المواطنين الإسرائيليين بمقارنة أوضاعهم الحالية بما كانت عليه قبل تولي حكومة بنيامين نتانياهو السلطة، قائلا: "على كل مواطن إسرائيلي أن يسأل نفسه: كيف كان وضعي قبل حكومة نتانياهو؟ وكيف هو الآن؟".
وفي كلمة خلال جلسة للكنيست، أشار لابيد إلى أن إسرائيل قبل عامين ونصف كانت "دولة آمنة وحدودها هادئة ومؤمنة"، محملاً الحكومة الحالية المسؤولية عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: قبل حكومة نتانياهو كانت إسرائيل آمنة وحدودها هادئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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