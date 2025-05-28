شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: "المرأة تقود" يدعم الاستثمار بالعنصر البشرى وتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق، سعادتها بالمشاركة في اليوم الثالث للجان المقابلات الشخصية للمتقدمات في برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرة إلى أنه يُعد نقلة جادة في مسار الاستثمار في العنصر البشري، وفي القلب منه المرأة، باعتبارها شريكًا فاعلًا في التنمية.

وأشارت خلال كلمتها عقب مشاركتها في ترؤس لجان المقابلات الشخصية، إلى أهمية دعم التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، مما يجعل برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" محورًا هامًا في دعم المرأة وتمكينها من الوصول إلى مراكز صناعة واتخاذ القرار.

وأوضحت السعيد أنها التقت بعدد من المتقدمات اللاتي يتمتعن بدرجة عالية من المهارة والتميز وتنوع الخبرات، مشيدة بالتنوع الواضح في اختيار المتقدمات من مجالات مختلفة، مؤكدة أن معايير الاختبار تضمن اختيار كفاءات قادرة على الاستفادة من البرنامج والارتقاء بأدائهن المهني والمؤسسي.

وتقدمت الدكتورة هالة السعيد بالشكر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب على دورها المحوري في دعم الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل النساء للوصول إلى مواقع قيادية، ومساعدتهن على أن يكنّ عناصر فاعلة في المجتمع، ومشارِكات في صنع القرار.

وأكدت دعمها الكامل لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتخدم مستقبلها في مختلف المستويات التنموية والسياسية والاقتصادية.



يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.