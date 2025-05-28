شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل للعام المالى 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسينالأربعاء، 28 مايو 2025 04:16 م
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك بحضور المهندسة مني قطب رئيس الهيئة.
وعرضت المهندسة مني قطب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026 بإجمالي مبلغ 730 مليون و654 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 606 مليون و980 ألف جنيه، بزيادة قدرها 123 مليون و674 ألف جنيه، بنسبة زيادة 20%
فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 18 مليون و654 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 13 مليون و980 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليون و674 ألف جنيه بنسبة زيادة 33%.
وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 712 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 593 مليون،جنيه، بزيادة قدرها 119 مليون جنيه، بنسبة زيادة 20%.
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