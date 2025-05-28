شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل للعام المالى 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك بحضور المهندسة مني قطب رئيس الهيئة.

وعرضت المهندسة مني قطب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026 بإجمالي مبلغ 730 مليون و654 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 606 مليون و980 ألف جنيه، بزيادة قدرها 123 مليون و674 ألف جنيه، بنسبة زيادة 20%

فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 18 مليون و654 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 13 مليون و980 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليون و674 ألف جنيه بنسبة زيادة 33%.

وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 712 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 593 مليون،جنيه، بزيادة قدرها 119 مليون جنيه، بنسبة زيادة 20%.