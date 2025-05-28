شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم: الأكاديمية الوطنية صرح عظيم و"المرأة تقود" يصنع قيادات نسائية متميزة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تُعد صرحًا وطنيًا عظيمًا، له دور مهم في تطوير بيئة العمل بمختلف القطاعات، من خلال برامجه المتخصصة التي تستهدف بناء القدرات وتعزيز الكفاءات.

وأوضحت في كلمتها عقب مشاركتها في المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات أن ما تقدمه الأكاديمية من برامج تأهيلية متقدمة يُسهم بشكل كبير في تمكين المرأة، ويتيح الوصول إلى نماذج نسائية مضيئة في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك في المجتمع المدني، مؤكدة أن هذه البرامج تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف وتطوير قيادات نسائية تمتلك القدرة على إحداث الفارق.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في لجان المقابلات الشخصية ضمن فعاليات برنامج "المرأة تقود"، مشيرة إلى أنها التقت اليوم بنماذج مشرفة من السيدات العاملات في مجالات حيوية، وهن يتمتعن بدرجة عالية من الكفاءة والوعي تؤهلهن لتولي مناصب قيادية.

وأضافت: "نحن هنا اليوم لنتأكد من أن هذه الكوادر الواعدة تمتلك المقومات اللازمة للتأهيل وتولي المسؤولية، بعد أن يتم رفع كفاءتهن من خلال هذا البرنامج الشامل، الذي يستمر على مدار 10 أشهر ويعتمد على أحدث أساليب التدريب العلمي والعملي".

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.