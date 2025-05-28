شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: الدولة نجحت فى رهانها على الأكاديمية الوطنية لبناء مستقبل أفضل بالتنمية البشرية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عن سعادته بالمشاركة في المقابلات الشخصية ضمن برنامج "المرأة تقود" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاختيار كوادر تنفيذية نسائية مؤهلة لتولي مناصب قيادية بالدولة.

وقال مسلم، خلال كلمته عقب مشاركته في المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات، إن الدولة نجحت في رهانها على الأكاديمية الوطنية، موجها تحية للأكاديمية في نجاحها لبناء مستقبل أفضل من خلال التنمية البشرية والتدريب.

وأشاد "مسلم " بالكوادر النسائية المتقدمة للبرنامج، واللاتي اتسمن بدرجة عالية من المهارة والوعي والقدرة على القيادة داخل المؤسسات المختلفة، مبديا سعادته بالتزامها بالمنهج العلمي وبرامج التأهيل والتدريب، الأمر الذي سيسفر عنه تخريج قيادات شابة تتمتع بمؤهلات عالية ووعي كبير يؤهلهن لإدارة المواقع القيادية بكفاءة واقتدار.

وأكد أن هذه الجهود تمثل نموذجًا ناجحًا في بناء مستقبل أفضل قائم على الكفاءة والمهارات العلمية والعملية.

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.