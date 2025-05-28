شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: احتمالات بتخطي معدل الاحترار 1,5% بحلول 2029 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّرت الأمم المتّحدة الأربعاء من أنّ احتمالات أن يتخطّى معدّل الاحترار المناخي في العالم بالمقارنة مع ما كان عليه قبل الثورة الصناعية، 1,5 درجة مئوية خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2029، باتت الآن تبلغ 70%.

وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني في تقرير مناخي سنوي أعدّه لحساب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إنّ معدّل الاحترار سيظلّ عند مستويات تاريخية من الارتفاع بعدما كانت حرارة سطح الكوكب عامي 2023 و2024 الأعلى على الإطلاق. طقس السنوات الأخيرة

قالت الأمين العامة المساعدة للمنظمة كو باريت "عرفنا للتو أكثر عشر سنوات حرًا تسجل حتى الآن. وللأسف لا يظهر تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أي تراجع".

يحتسب الاحترار البالغ 1,5 درجة مئوية مقارنة بالمعدل المسجل بين 1850 و1900 قبل أن يبدأ الإنسان بحرق الفحم والغاز والنفط بكميات صناعية والتي ينجم عن اشتعالها ثاني أكسيد الكربون وهو غاز الدفيئة المسؤول بشكل واسع عن التغير المناخي. هدف صعب

هذا الاحترار بمعدل 1,5 درجة مئوية هو أكثر الأهداف طموحًا في اتفاق باريس حول المناخ المبرم في العام 2015، إلا ان الكثير من خبراء المناخ باتوا يعتبرون أنه غير قابل للتحقيق لأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لم تبدأ بالتراجع بعد لا بل تستمر بالارتفاع.

وعلق خبير المناخ بيتر ثورن من جامعة مينوت في ايرلندا "هذا يتناسب تماما مع اقترابنا من تجاوز عتبة ال1,5 درجة مئوية على المدى الطويل في نهاية عشرينات هذا القرن أو مطلع الثلاثينات منه".

