شكرا لقرائتكم خبر عن على عمق 10 كيلومترات.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر منطقة "جزر رفيلا جيخيدو" في المكسيك، وفقًا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.ووقع الزلزال على بعد 402 كيلومترٍ جنوب غرب "بويرتو فالارتا"، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد تقارير فورية عن أضرار محتملة أو سقوط ضحايا.