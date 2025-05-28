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على عمق 10 كيلومترات.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب المكسيك

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واس - مكسيكو 0 تبليغ

  • على عمق 10 كيلومترات.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب المكسيك 1/2
  • على عمق 10 كيلومترات.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب المكسيك 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر منطقة "جزر رفيلا جيخيدو" في المكسيك، وفقًا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.
ووقع الزلزال على بعد 402 كيلومترٍ جنوب غرب "بويرتو فالارتا"، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد تقارير فورية عن أضرار محتملة أو سقوط ضحايا.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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