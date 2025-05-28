شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر بشرية.. زلزال بقوة خمس درجات يضرب البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، مقاطعة "نازكا" في البيرو.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 49.6 كيلومترًا من مدينة "تشانجويلو" الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 31.2 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

يذكر أن بيرو تتعرض كل عام لـ 400 هزة أرضية على الأقل، يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.