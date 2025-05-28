شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ "ستارشيب" يختفى في الفضاء خلال رحلته التاسعة.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

نهاية الرحلة التجريبية التاسعة

انفجارات متكررة في رحلات سابقة

صاروخ ضخم بأحلام عملاقة

مناورات ناجحة للطبقة الأولى

الدمام - شريف احمد - انتهت الرحلة التجريبية التاسعة لصاروخ "ستارشيب" (Starship)، التابع لشركة "سبيس إكس" (SpaceX) المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بشكل غير متوقّع بعد فقدان الاتصال بالمركبة الضخمة، التي يُرجح أنها انفجرت عند الهبوط، وفقما أعلن مسؤول في الشركة.وخلال بث مباشر قال دان هوت، المسؤول في "سبيس إكس"، إن "الاتصال بالصاروخ فُقد رسميًا قبل بضع دقائق، هذه نهاية الرحلة التجريبية التاسعة".وأشار إلى حدوث عودة غير متحكم فيها للطبقة العليا من الصاروخ إلى الغلاف الجوي، وكان من المفترض أن تهبط في المحيط الهندي.وتأتي هذه الحادثة بعد انفجارين كبيرين شهدهما الصاروخ خلال رحلتين تجريبيتين في يناير ومارس الماضيين، عندما انفجرت المركبة على ارتفاعات عالية فوق البحر الكاريبي، ما أدى إلى تناثر الحطام في نطاق واسع، ودفع السلطات إلى تغيير مسارات الطائرات وتعليق الرحلات مؤقتًا.صاروخ "ستارشيب"، الذي يبلغ ارتفاعه 123 مترًا (ما يعادل مبنى من 40 طابقًا تقريبًا)، أُطلق من موقع ستاربيس في ولاية تكساس الأميركية، وسط سحابة دخان كثيفة وتصفيق الحاضرين الذين احتشدوا لمتابعة الحدث على أحد الشواطئ القريبة.وكان إيلون ماسك حاضرًا في موقع الإطلاق، مرتديًا قميصًا يحمل عبارة "استعمار المريخ"، تأكيدًا لطموحه الكبير في غزو الكوكب الأحمر.ورغم إخفاق المركبة في كل الرحلات التجريبية السابقة، فإن الطبقة الأولى من الصاروخ العملاق نجحت في العودة إلى منصة الإطلاق، وأمسكوا بها بواسطة أذرع ميكانيكية متقدمة.بعد الحوادث السابقة، فرضت السلطات الأمريكية على "سبيس إكس" تعليق الرحلات مؤقتًا، وفتح تحقيقات موسعة للوقوف على الأسباب التقنية وراء الانفجارات المتكررة، خاصةً في ظل تأثيرها على حركة الطيران المدني وسلامة المجال الجوي.