شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: انتقادات ترامب لن تؤثر على تبادل الأسرى مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

بوتين يلعب بالنار

الدمام - شريف احمد - قلل الكرملين من أهمية انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنها لن تؤثر على خطط لتبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا اتفق عليها الزعيمان في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن الجانبين الروسي والأمريكي لا يمكنهما الاتفاق على كل شيء، لكنهما يتحليان بالإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، والعمل مستمر".قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، إن فلاديمير بوتين "يلعب بالنار"، مجددًا هجومه على نظيره الروسي بسبب تعثر جهود السلام في أوكرانيا.وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا تدخلي، لكانت حدثت الكثير من الأمور السيئة للغاية لروسيا، إنه يلعب بالنار".ولم يوضح ترامب "الأمور السيئة للغاية" أو أي تهديد محدد.وجاء ذلك بعدما وصف ترامب الأحد بوتين بأنه "مجنون" بسبب الهجمات التي يشنها الأخير على المدن الأوكرانية، محذرًا من أن أي محاولة للسيطرة على أوكرانيا كلها "ستؤدي إلى سقوط روسيا".