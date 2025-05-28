شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يجدد هجومه على بوتين: "يلعب بالنار" والان نبدء بالتفاصيل

عقوبات على روسيا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، إن فلاديمير بوتين "يلعب بالنار"، مجددًا هجومه على نظيره الروسي بسبب تعثر جهود السلام في أوكرانيا.وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إن "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا تدخلي، لكانت حدثت الكثير من الأمور السيئة للغاية لروسيا"، مضيفًا "إنه يلعب بالنار!".ولم يقم ترامب بتوضيح "الأمور السيئة للغاية" أو أي تهديد محدد، وأتى ذلك، بعدما وصف ترامب الأحد بوتين بأنه "مجنون" بسبب الهجمات التي يشنها الأخير على المدن الأوكرانية، محذرًا من أن أي محاولة للسيطرة على أوكرانيا كلها "ستؤدي إلى سقوط روسيا".وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ومحطة "سي إن إن" أفادتا بأن ترامب يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع، مؤكدين في الوقت نفسه أنه لا يزال بإمكانه تغيير رأيه.وفي وقت سابق الأحد أعرب ترامب عن "استيائه" من بوتين بسبب الهجمات الروسية بالمسيرات على أوكرانيا.