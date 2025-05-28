إسرائيل تُطلق "الجوهرة الذهبية".. غارات جوية على مطار صنعاء وتدمير آخر طائرة حوثية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو شن غارات على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الغارات استهدفت مطار صنعاء ودمرت آخر طائرة تابعة للحوثيين هناك.

وصرح كاتس أن هذه الضربات تُعد رسالة واضحة واستمرارًا لسياسة إسرائيل الرامية إلى ردع أي جهة تطلق النار عليها، مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك "سيدفع ثمناً باهظاً".

وتوعد كاتس بتوجيه ضربات قوية للمطارات والموانئ في اليمن، مع وعد بتدمير كامل لمطار صنعاء والمنشآت الاستراتيجية التابعة لجماعة الحوثي ومن يدعمها.

من جهته، كشف المتحدث العسكري الإسرائيلي عن اسم العمليات الجوية المتكررة ضد الحوثيين، والتي أُطلقت عليها اسم "الجوهرة الذهبية"، والتي أسفرت عن تدمير آخر طائرة للميليشيا في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المتمردين.