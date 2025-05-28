الغارديان: رسالة من 380 كاتبا بريطانيا وأيرلنديا تصف حرب إسرائيل على غزة بالإبادة الجماعية

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية رسالة موقعة من 380 كاتبًا من بريطانيا وأيرلندا، أكدوا فيها أن الحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة تُعد حرب إبادة جماعية، مطالبين بوقفها الفوري.

وتضمنت الرسالة دعوة إلى المجتمع الدولي للتحرك من أجل إنهاء الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.