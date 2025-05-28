نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية رسالة موقعة من 380 كاتبًا من بريطانيا وأيرلندا، أكدوا فيها أن الحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة تُعد حرب إبادة جماعية، مطالبين بوقفها الفوري.
وتضمنت الرسالة دعوة إلى المجتمع الدولي للتحرك من أجل إنهاء الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر الغارديان: رسالة من 380 كاتبا بريطانيا وأيرلنديا تصف حرب إسرائيل على غزة بالإبادة الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.