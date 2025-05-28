30 قتيلا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن سقوط 30 قتيلًا في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء.

وكانت قد ذكرت الوزارة في بيان سابق أنّ عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية ارتفع إلى 54,084 قتيلًا و123,308 مصابين منذ 7 تشرين الأول 2023.

ولفت المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة منير البرش، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أنّه "لم يبق في غزة سوى 17 مستشفى تعمل اليوم بشكل جزئي"، وقال: "20% من المستشفيات لا تستطيع تقديم خدمات الإسعاف في غزة".

وأوضح البرش أنّ "الاحتلال اعتقل أكثر من 360 من كوادرنا الطبية في غزة".