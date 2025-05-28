مؤسسة غزة لتوزيع المساعدات: إيقاف التوزيع موقتًا بسبب "حالات الشغب" وعدم التزام بعض الأفراد

أعلنت مؤسسة غزة لتوزيع المساعدات، عن "إيقاف التوزيع موقتًا بسبب حالات الشغب وعدم التزام بعض الأفراد"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ولفتت المؤسسة المدعومة أميركيًا إلى "اننا نعمل على ترتيب الأمور لضمان السلامة والتنظيم".

في وقت سابق من اليوم، شدد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، على أنّ "نظام توزيع المساعدات المدعوم أميركيًا في غزة هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع"، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولفت إلى أن "الوضع المالي للأونروا مزر ويحتاج بشكل عاجل إلى الدعم لمواصلة العمليات بعد الشهر المقبل"، وقال إن "النظام الجديد لتوزيع المساعدات في غزة يجبر السكان على الانتقال لمسافات بعيدة للحصول على المساعدة".

وأوضح لازاريني أن "حصر توزيع المساعدات في 3 أو 4 نقاط يجبر سكان غزة على النزوح في حين كنا نوزع من خلال 400 نقطة"، وقال: "غالبية مناطق القطاع تخضع لأوامر الإخلاء العسكري مما يجعل سكان غزة محصورين في منطقة صغيرة".

والاثنين، أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية"، أنها بدأت توزيع المساعدات على سكان القطاع.