الامن العام: صدور النتائج النهائية لمبارة التطوع برتبة مأمور متمرن

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان صدور النتائج النهائية لمبارة التطوع برتبة مأمور متمرن . ودعت للإطلاع على كافة التقاصيل عبر الضغط على الرابط التالي: https://facebook.com/share/p/1APd8HmqkX/

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