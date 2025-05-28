لجنة الشؤون الخارجية أقرّت مشروعَين يتعلقان بقرض من البنك الدولي واتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، بعد جلسة للجنة، عن إقرار اللجنة مشروع القرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، ومشروع الموافقة على اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الزراعة نزار هاني.

وأوضح أن "بالنسبة للمشروع الأول، فقد أوضح وزير المال أن هذه المصاريف هي استثمارية وسيكون لها مردود مهم على كلفة انتاج الكهرباء، وفي الوقت نفسه تغذية المشتركين بالكهرباء المطلوبة واعتماد اطر لها علاقة بالموارد والمرافق المائية والطاقة الشمسية وتحسين الكفاءة التشغيلية لشركة الكهرباء ومنها مكننتها والحد من الهدر وفترة السماح للقرض هي ثماني سنوات ولعشرين سنة إلى الامام".

وقال "أما المشروع الاخر تحدد فيه أن صندوق لبنان للتنمية والابتكار هو مؤسسة لبنانية ستغطي المصاريف التشغيلية وهو يهدف إلى تطوير الزراعة وتحديثها ويكون لبنان جزء من الدول التي تقدم زراعة وتطورها وتحدثها".

وأشار علامة إلى "أننا تطرقنا إلى الاعتداءات الاسرائيلية اليومية"، وكشف عن بيان للجنة في هذا الصدد جاء فيه أن لبنان "يرزح تحت عدوان إسرائيلي مستمر وهناك احتلال لعديد من الأراضي اللبنانية من قبل العدو الاسرائيلي وعملية اغتيالات يومية، لا سيما في المناطق الجنوبية، علما ان لبنان يلتزم بالقرار 1701. تطالب لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين من الحكومة اللبنانية مضاعفة وتسخين العمل السياسي والدبلوماسي مع الدول الكبرى والصديقة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والتقدم بشكوى إلى الامم المتحدة والعمل مع الدول الصديقة بالضغط على العدو الاسرائيلي لاحترام سيادة الوطن وحدوده المعترف بها دوليا".