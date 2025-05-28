أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه في عملية نوعية، كمنت دورية من مديرية المخابرات في البقاع في منطقة كفرزبد- عرب الموالي، لمجموعة من المهربين، حيث تم ضبط كميات ضخمة من الدخان والمعسل المهرب من سوريا إلى لبنان على ظهر البغال وعبر سيارات رباعية الدفع. وذكر أن الكمية المضبوطة تقدر بعشرات آلاف الدولارات.

كانت هذه تفاصيل خبر دورية من مخابرات البقاع ضبطت في عملية نوعية كميات من الدخان والمعسل المهرّب من سوريا إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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