عيتاني في لقاء مع وفد إماراتي: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية

أكد مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، خلال لقاء عُقد عبر تقنية "زوم" على هامش جولة لوفد إماراتي رفيع المستوى، أن "المرفأ بات في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية واستعادة موقعه كمحور استراتيجي يربط الشرق بالغرب".

وأشار إلى أن أعمال تركيب أجهزة الكشف (السكانرز) دخلت مراحلها الأخيرة، ضمن خطة متكاملة لتعزيز البنية التحتية والرقابة الأمنية.

كما شدد عيتاني على أن الإدارة، رغم النقص في الكوادر البشرية، قادرة على إدارة الاستثمارات الحالية والمستقبلية بكفاءة عالية، مستفيدة من هيكلية مرنة وخطط تشغيل فعالة.