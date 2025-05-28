الرئيس عون عرض شؤونا وزارية مع مرقص والخوري واستقبل مخزومي ونقولا

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، في قصر بعبدا، وزير الاعلام بول مرقص وعرض معه شؤونا تتعلق بالوزارة وتلفزيون لبنان. كما اطلعه على اللقاءات التي عقدها في دبي مع عدد من المسؤولين الاماراتيين والعرب على هامش مشاركته في قمة الاعلام العربي.

واستقبل الرئيس عون أيضًا وزير الصناعة جو عيسى الخوري، الذي عرض معه شؤونا تتعلق بعمل وزارته والبرامج التي وضعها لتعزيز الصناعة اللبنانية التي تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني إضافة الى الورش التي نظمت في هذا السياق.

نيابيًا، استقبل الرئيس عون النائب فؤاد مخزومي الذي أوضح انه زار رئيس الجمهورية وهنأه بنجاح الدولة في اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ولاسيما "إدارة العملية الانتخابية بحرفية ونزاهة وهو ما يبشر باستعادة عمل المؤسسات، والتمسك باجراء كل الاستحقاقات الدستورية في موعدها".

وقال: "أكدت للرئيس على الرهان الكبير على الدور الذي يقوم به كحام للدستور والمؤسسات والسيادة عبر العمل الجاد لبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها وحدودها، وعلى تطبيق الدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف اطلاق النار".

إلى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب السابق نبيل نقولا الذي أوضح ان زيارته كانت لتهنئة الرئيس عون والتنويه بخياراته الإصلاحية والخطوات التي اتخذها في هذا الاطار.

وأشار الى انه بحث معه في بعض المشاريع الصحية وفي واقع الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ومواضيع إنمائية تخص منطقة المتن.