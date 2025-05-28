نكد زار المفتي غزاوي: زحلة أسقطت مشاريع التفرقة بين مختلف الطوائف

المفتي غزاوي خلال استقباله اسعد نكد"كهرباء زحلة أضحت جزءا من لبنان"

استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي غزاوي، رئيس مجلس ادارة ومدير عام كهرباء زحلة اسعد نكد للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المقبل.

وخلال اللقاء أثنى المفتي غزاوي على "دور كهرباء زحلة التي أصبحت جزءا من الوطن، حيث أصبح الوطن من خلال هذه المؤسسة مضيئا في البقاع الأوسط وزحلة و ما حولها".

بدوره، نوّه نكد بانفتاح الشيح غزاوي، مؤكدًا على شخصيته المحبوبة في زحلة والبقاع وكل لبنان، معتبرًا أنه "يمثل القيم الوطنية مع الأساقفة في زحلة التي أسقطت مشاريع التفرقة بين مختلف الطوائف التي يتغنى بها لبنان والتي جعلت منه مختبراً للتعايش والوحدة".