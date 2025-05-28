علمت "النشرة" أن عددًا من السياسيين باشروا اجراء الاتصالات مع كوادر مناطقية، وخبراء في مجال الدراسات والإحصاءات الانتخابية، استعداداً للانتخابات النيابية التي ستحصل العام المقبل. وسيتدرّج هؤلاء في إطلاق تحضيراتهم الانتخابية بدءاً من شهر حزيران المقبل، بينما يفضّل آخرون ان يستطلعوا الاجواء في مناطقهم خلال شهري حزيران وتموز، قبل إطلاق حملاتهم الانتخابية في نهاية شهر اب المقبل.
وأضافت المعلومات أن قوى وشخصيات سياسية عكفت على دراسة الارقام التي أظهرتها نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، بشكل معمّق، مستعينة بخبراء الاحصاء، للتعاطي بشكل علمي ومدروس، ومعالجة الخلل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب مصادر "النشرة" فإنّ شخصيات سياسية تسعى لكسب اصوات الناخبين الذين اقترعوا في الدورة الماضية لمرشحي "قوى التغيير"، بعدما كشفت الانتخابات البلدية تراجع تلك القوى في معظم المناطق.
ويُتوقع أن تُطلق كل القوى السياسية اشارة الدخول في السباق الانتخابي، قبل نهاية فصل الصيف، الذي يُعتبر مساحة مناسبة للقاءات المرشحين مع الناخبين في البلدات، خلال النشاطات الاجتماعية، خصوصاً في جبل لبنان والبقاع والشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سياسيون يستعجلون التحضيرات للانتخابات النيابية بدءًا من حزيران المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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