تعذيب بمنشار كهربائي.. تفاصيل مروعة عن قضية اختطاف تاجر بيتكوين إيطالي في نيويورك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أمرت محكمة مانهاتن الجنائية مساء الثلاثاء بحبس ويليام دوبلاسي المتهم الثاني في قضية اختطاف وتعذيب تاجر البيتكوين الإيطالي مايكل كارتوران.

وخلال الجلسة، حاول محامي دوبلاسي، سانفورد توكين، إقناع القاضية جولييتا لوزانو بالإفراج عن موكله بكفالة مليون دولار، مؤكدا أن القضية "ستبدأ في الانهيار" مع ظهور أدلة جديدة.



تم توجيه الاتهام إلى ويليام دوبليسي في محكمة مانهاتن الجنائية في 27 مايو 2025.

وقال المحامي إن موكله سيقيم مع والده ويرتدى سوارا إلكترونيا، مشيرا إلى أن تسليمه نفسه دليل على عدم نيته الهرب.

إلا أن القاضية رفضت الطلب، مؤكدة ضرورة احتجاز دوبلاسي لضمان حضوره الجلسات المقبلة، كما أمرته بتسليم جواز سفره وأصدرت أمرا بحماية الضحية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية يوم الجمعة.

يذكر أن دوبلاسي يواجه تهم الاختطاف والحبس غير القانوني والاعتداء وحيازة أسلحة، وذلك بعد يوم من تسليم نفسه لشرطة مانهاتن. وتشير التحقيقات إلى ضلوعه مع شريكه جون ويلتز، الذي يقبع حاليا في سجن رايكرز آيلند، في تعذيب الضحية الإيطالي لمحاولة انتزاع كلمة مرور محفظة البيتكوين الخاصة به.

وكانت الشرطة قد كشفت تفاصيل مروعة عن الحادث، حيث تعرض كارتوران للضرب المبرح والتهديد بمنشار كهربائي، قبل أن يتمكن من الفرار يوم الجمعة الماضي والتوجه إلى شرطي مرور طلبا للمساعدة.

وأظهرت لقطات مصورة الضحية وهو في حالة مزرية، حافي القدمين ومغطى بالجروح.

يشار إلى أن كلا من المتهمين والضحية لهم خلفية في استثمارات العملات الرقمية، حيث كانوا شركاء في صندوق تحوط متخصص قبل أن تنشب خلافات بينهم. وتستمر التحقيقات لمعرفة المزيد من التفاصيل حول القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة.