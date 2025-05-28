شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة العامة للنقل النهرى للعام المالى 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة للنقل النهري بحضور اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة.

وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إن الهيئة العامة للنقل النهري تُعد ركيزة أساسية في دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، حيث تقوم بدور محوري في تنظيم حركة الملاحة النهرية، وتحسين البنية التحتية للمجرى الملاحي، وتعزيز كفاءة وسلامة النقل عبر نهر النيل.

ومن جانبه قال اللواء مفيد صلاح أن الهيئة العامة للنقل النهري، حققت العديد من الإنجازات ومنها تطوير المجاري الملاحية،تكريك وتطهير نهر النيل وتحسين العلامات الإرشادية، تحديث الأسطول وتشجيع الاستثمار،و دعم القطاع الخاص وتطوير الوحدات النهرية الحكومية.

وأضاف اللواء مفيد صلاح، أنه تم العمل بالتحول الرقمي، وقد تم إطلاق خدمات إلكترونية وتطبيق نظام تتبع GPS للوحدات النهرية، وتدريب العاملين، وإصدار دليل السلامة للوحدات،وربط النقل النهري بالسكك الحديدية، والموانئ لتقليل الاعتماد على الطرق.

كما استعرض اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى إجمالي تقديرات موازنة الهيئة،للعام المالي 2025/ 2026، مبلغ مليار و288 مليون و481 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ مليار و237 مليونا و16 ألف جنيه، بزيادة قدرها 51 مليونا و465 ألف جنيه، بنسبة 4%.

بلغت تقديرات الموازنة الجارية، للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 125 مليونا و539 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجارى 2024/2025، مبلغ 94 مليونا و68 ألف جنيه بزيادة قدرها 31 مليونا و471 ألف جنيه بنسبة 33%.

وقد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي، 2025/2026،مبلغ مليار و13 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ مليار جنيه بزيادة، قدرها 13 مليون جنيه بنسبة 1%.

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة للنقل النهرى.