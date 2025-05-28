شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سنغافورة بالقاهرة:برنامج "المرأة تقود" يعكس الجهود المبذولة فى مسار التمكين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، بالبرامج التنفيذية المقدمة من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب للمرأة لتأهيلها للقيادة والمشاركة في صنع القرار لتمثل نموذجًا متطورًا في إعداد القيادات، معربا عن شكره وتقديره للأكاديمية الوطنية للتدريب على مشاركته اليوم في فعاليات المقابلات الشخصية للمتقدمات إلى الدفعة الثانية من برنامج “المرأة تقود للتنفيذيات”.

وقال السفير السنغافوري، خلال كلمته عقب مشاركته في المقابلات الشخصية، إن مستوى المتقدمات عالي الجودة بما لديهن من مهارات وقدرات متميزة بما يجعلهن على استعداد لتولي مواقع قيادية مستقبلًا، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد والدور البارز الذي تلعبه الأكاديمية في تمكين المرأة المصرية.

وأضاف أن الأكاديمية الوطنية تفتح فرص حقيقية للمرأة بالتأهيل والتدريب، متمنيًا التوفيق لجميع المتقدمات، وللأكاديمية الوطنية فيما تبذله من جهد لصالح تمكين المرأة وتطوير الكفاءات الوطنية.

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.