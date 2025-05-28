شكرا لقرائتكم خبر عن غادة لبيب: الأكاديمية الوطنية منصة أمل و"المرأة تقود" يحقق التكامل بين القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعادتها بالمشاركة في المقابلات الشخصية في اليوم الثالث لبرنامج "المرأة تقود" للتنفيذيات، الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشددة أن الأكاديمية تمثل "منصة أمل" حقيقية لجموع المواطنين في مصر.

وأضافت لبيب، في تصريحات لها عقب مشاركتها ضمن لجان المقابلات: "سعدت جدًا بالطموح والشغف والمثابرة الذي وجدته لدى المتقدمات للبرنامج، سواء المقبولين أو من هن في مرحلة التقييم، وهو ما يعكس مستوى الوعي والاستعداد الكبير لدى المرأة المصرية لتولي أدوار قيادية مؤثرة".

وأشارت إلى أن من أبرز ما يميز البرنامج هو تصميمه بالشكل الذي يتيح المشاركة من مختلف القطاعات، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، موضحة أن وجود الثلاث قطاعات في نفس البرنامج، سيسهم في خلق حالة من التكامل وسهولة التواصل، حتى لا يعمل كل طرف وحده في جزيرة منعزلة عن الباقي".

وقدّمت لبيب الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على الدعوة الكريمة، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تسعد بالتواجد داخل الأكاديمية، سواء في لجان الاختبارات أو من خلال الشراكات التي تربط الأكاديمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرامج المختلفة.

واختتمت كلمتها قائلة: "كل التوفيق للأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا البرنامج المهم، ولجميع المتقدمات للبرنامج".

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.