شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة فى أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

وجهت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلي الدعوة للزملاء الصحفيين للانضمام للجنة والمشاركة في أعمالها وأنشطتها بقيد أسمائهم لدى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني.

ووفقاً للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، تختص لجنة العلاقات العربية والخارجية بتوثيق العلاقات مع الهيئات المماثلة في الخارج والمنظمات العربية والدولية وتنظيم اشتراك النقابة في المؤتمرات والدراسات الخارجية واستقبال الوفود العربية والأجنبية وما إلى ذلك.