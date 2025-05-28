اخبار العالم

لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة فى أعمالها

0 نشر
0 تبليغ

لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة فى أعمالها

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة فى أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 28 مايو 2025 01:58 م

وجهت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلي الدعوة للزملاء الصحفيين للانضمام للجنة والمشاركة في أعمالها وأنشطتها بقيد أسمائهم لدى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني.

ووفقاً للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، تختص لجنة العلاقات العربية والخارجية بتوثيق العلاقات مع الهيئات المماثلة في الخارج والمنظمات العربية والدولية وتنظيم اشتراك النقابة في المؤتمرات والدراسات الخارجية واستقبال الوفود العربية والأجنبية وما إلى ذلك.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements