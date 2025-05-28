عطالله شارك في لقاء للجنة الصداقة اللبنانية الاوسترالية في ملبورن: لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون

أعرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، خلال لقاء للجنة الصداقة البرلمانية الاوسترالية اللبنانية في مجلس ولاية فيكتوريا في ملبورن، عن إمتنانه لهذه المبادرة "التي تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وأوستراليا".
كما وجه دعوات إلى عدد من المسؤولين الأوستراليين لزيارة لبنان، بما يسهم في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.
وخلال اللقاء، أجرى النائب عطالله حوارات بناءة مع عدد من قيادات الجالية اللبنانية، تناولت مجالات التعاون الممكنة بين لبنان وأوستراليا، خاصة في ما يتعلق بالتنمية المجتمعية والتبادل الثقافي.
وتوجه النائب عطالله بـ"الشكر والتقدير إلى النائبة برونوين هالفبني من حزب العمال الأوسترالي، التي تولت تنسيق هذا الحدث بصفتها رئيسة اللجنة، وكذلك إلى النائب إيفان مولهولاند على جهودهما في إنجاح هذه المبادرة". كما وجه إليهما دعوة لزيارة لبنان في المستقبل القريب. وألقيا خلال اللقاء كلمات ركزت على أهمية تطوير العلاقات بين لبنان وأوستراليا.
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