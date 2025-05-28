الرئيس عون ثمّن الأهداف التي تعمل عليها المؤسسة المارونية للانتشار بسبيل مساعدة المنتشرين على ترسيخ ارتباطهم بوطنهم

ثمّن رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال استقباله وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار، الأهداف التي تعمل عليها المؤسسة، في سبيل مساعدة المنتشرين على ترسيخ ارتباطهم بوطنهم، ودعم صمود أهاليهم المقيمين في لبنان في ظل الأزمات المتتالية التي عصفت بالبلاد. وأكد أن دور الدولة يكمن في توفير الدعم للمنتشرين، بما يُعزز ارتباطهم بلبنان.

من جهتها اكدت المؤسسة في بيان، انها عرضت للرئيس عون نشاط المؤسسة في لبنان مع مكاتبها التسعة عشر في بلاد الانتشار. وتطرقت الى مشروع الاكاديمية المارونية الذي استقطبت أكثر من أربعمائة من الشباب المتحدرين من أصول لبنانية خضعوا لدورة تثقيفية عبر الانترنت حول تاريخ لبنان وتراثه وتاريخ الكنيسة المارونية ومعالمها الأثرية والدينية.

وكلّف الرئيس عون المكاتب المختصة متابعة المواضيع التي طُرحت خلال اللقاء كما تمنت المؤسسة لفخامته النجاح في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان ووضعت بتصرفه كافة امكانياتها البشرية واللوجستية.

كما بحث الرئيس عون مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، في مطالب تتعلق بالمجلس، من بينها مرسوم الإفتاء، وقانون المحاكم، وحقوق الطائفة في الإدارات العامة والسلك الدبلوماسي، إضافةً إلى رعاية شؤون النازحين السوريين.