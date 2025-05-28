مخزومي من عين التينة: بري لعب دورًا أساسيًا بالنجاح الذي تحقق في بيروت

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، في تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية ونتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية بيروت، وذلك خلال لقاء بينهما في عين التينة.

ولفت مخزومي، في تصريح بعد اللقاء، إلى أنّه شكر بري على "دوره الوطني الذي مارسه في عملية إثبات المناصفة والتوافق الوطني في الإنتخابات الماضية وخاصة ببيروت وبصراحة لعب دوراً أساسياً بالنجاح الذي تحقق في بيروت".

وأضاف "بحثنا بموضوع تطورات المنطقة وأهمية الإصلاح الذي ينجزه مجلس النواب والذي على أساسه المجتمع الدولي سيقف معنا في عملية التمويل لإعادة الاعمار وفي عملية دعم المؤسسات الدولية فيها، وخاصة انه وكما نعرف ان المنطقه تأخذ منحى متقدما ويهمنا ان نبقى بالداخل موحدين ومواكبين لهذه التطورات، والعالم كله مستعد لأن يساعدنا، ونتمنى ان يعمل الجميع على هذا الموضوع".