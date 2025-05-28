أكد وزير الصحة العامة راكان ناصرالدين، أنّه "من الضروري اتخاذ إجراءات حازمة لتطبيق القانون 174 وتعزيز التوعية العامة على مضار التدخين، إذ أنه من أكثر العوامل خطورة على الصحة ويجب مواجهته بإصرار".
كلام وزير الصحة جاء في مؤتمر نظمته جمعية "حياة حرة بلا تدخين" في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2025، في بيت الطبيب في بيروت، برعاية وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت.
من جهتها شددت وزيرة السياحة لورا لحود على أهمية تطبيق القانون 174 قائلة: "اذا لم يطبق هذا القانون الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة المقفلة، فلا أحد سيكون رابحًا لانه لا يحمي صحة الجميع. الصحة العامة أولوية قصوى"، كما أعلنت عن تعاون وزارة السياحة مع مختلف الجهات المعنية في قطاعي الصحة والسياحة لوضع خطة جدية وواقعية للتطبيق الفعلي للقانون.
من جانبه، اعتبر نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش أن من واجب المؤتمر المساهمة في تسليط الضوء على هذه الآفة الخطيرة في المجتمع المسماة التدخين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: لتعزيز التوعية العامة على مضار التدخين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.