وزير الصحة: لتعزيز التوعية العامة على مضار التدخين

أكد وزير الصحة العامة راكان ناصرالدين، أنّه "من الضروري اتخاذ إجراءات حازمة لتطبيق القانون 174 وتعزيز التوعية العامة على مضار التدخين، إذ أنه من أكثر العوامل خطورة على الصحة ويجب مواجهته بإصرار".

كلام وزير الصحة جاء في مؤتمر نظمته جمعية "حياة حرة بلا تدخين" في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2025، في بيت الطبيب في بيروت، برعاية وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت.

من جهتها شددت وزيرة السياحة لورا لحود على أهمية تطبيق القانون 174 قائلة: "اذا لم يطبق هذا القانون الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة المقفلة، فلا أحد سيكون رابحًا لانه لا يحمي صحة الجميع. الصحة العامة أولوية قصوى"، كما أعلنت عن تعاون وزارة السياحة مع مختلف الجهات المعنية في قطاعي الصحة والسياحة لوضع خطة جدية وواقعية للتطبيق الفعلي للقانون.

من جانبه، اعتبر نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش أن من واجب المؤتمر المساهمة في تسليط الضوء على هذه الآفة الخطيرة في المجتمع المسماة التدخين.