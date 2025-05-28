أحمد قبلان لنواف سلام: أنت رئيس حكومة لبنان بفضل دعم الثورة الإيرانية للمقاومة التي حررت لبنان

أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان توجه فيه للحكومة، إلى أنّه "لا بد من برامج عمل وورش مال واقتصاد تقليدي واقتصاد رقمي، والخميرة الوطنية موجودة، والقدرات الإقتصادية والعلمية ليست قليلة، ودون ذلك عمل الحكومة ليس أكثر من قشور".

وأوضح أنّ "الحكومة معنية بقيادة الجيل العلمي والمعرفي والإقتصادي فضلاً عن قطاعات الزراعة والصناعة والثروة السطحية والمائية وغيرها".

وأضاف "لرئيس الحكومة نواف سلام أقول: أنت بموقع أبوي للبلد والمواقف الاستفزازية لا تفيد أبدًا، ومن باب الأخلاقيات التاريخية أقول: أنت رئيس حكومة لبنان بفضل دعم الثورة الإيرانية للمقاومة التي حررت لبنان واستعادت الدولة والأرض وهزمت إسرائيل والمفروض شكر من وقف مع لبنان بلحظة الشدة لا التنديد به، وبخصوص "ثنائية السلاح" المنطق السيادي يقول: لا سلاح شرعي أكثر من شرعية السلاح الذي حرّر لبنان وما زال يحميه، وبمنطق الأرض والتاريخ والتحرير: لا شرعية فوق شرعية سلاح المقاومة والجيش اللبناني، وحين يحصل لبنان على طائرات أف 35 و"منظومات ثاد" عندها نناقش "سلاح المقاومة" الذي قاد أعقد المعجزات لتحرير وحماية لبنان".