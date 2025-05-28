بول كنعان وجّه نداء للشباب المسيحي للانخرط في الأجهزة الأمنية

وجّه رئيس "تحمّع موارنة من أجل لبنان" المحامي بول يوسف كنعان، نداء إلى الشبان والشابات المسيحيات، الموارنة منهم خصوصًا، للانخراط في الأجهزة الأمنية، لاسيما في دورة قوى الأمن الداخلي الحالية.
وأوضح كنعان أن النداء موجه إلى المسيحيين في كل الأقضية والمحافظات للمبادرة الى المشاركة في الدورة وعدم التلكؤ، لأن "الخروج من الدولة ينعكس سلبًا على لبنان المتنوّع وعلى الحضور المسيحي بشكل عام".
واعتبر أن "الفرصة سانحة اليوم لتعويض ما فات على مدى سنوات من الغياب والتغييب عن الدولة واداراتها وأجهزتها، والظرف الراهن يعيد الأمل بأن يكون جميع اللبنانيين جزءاً من استعادة الدولة لعافيتها وحضورها".
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