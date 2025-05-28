غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت الطريق العام لبلدة العباسية دون وقوع إصابات

شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت الطريق العام لبلدة العباسية بالقرب من الحرج، وألقت صاروخين احدهما لم ينفجر. ولم يفد عن اصابات.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.