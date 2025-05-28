"سانا": رئيس الأركان السوري بحث مع وفد عسكري وأمني لبناني ملفات أمن الحدود وتعزيز سبل التعاون

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية- سانا، بأن "رئيس هيئة الأركان السوري اللواء علي النعسان استقبل وفدًا عسكريًا وأمنيًا لبنانيًا، حيث بحث الاجتماع ملفات أمن الحدود وتعزيز سبل التعاون بين البلدين".
وأمس، استقبل معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية في سوريا اللواء أحمد لطوف، وفدًا من الجيش اللبناني برئاسة العميد الركن ميشيل بطرس.
وذكرت وزارة الداخلية السورية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى في الوزارة آخر التطورات على الحدود السورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لضبطها ومنعِ عمليات التهريب.
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