تيننتي نفى إشهار جنود اليونيفيل أسلحتهم بوجه رجال اعترضوا دوريتهم في ياطر: أنشطتنا تُنسّق مع الجيش اللبناني

أعلن المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "مجموعة من الرجال بملابس مدنية أوقفت صباح اليوم جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في بلدة ياطر، وذلك أثناء قيامهم بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني".

وأضاف: "كان الوضع هادئًا، وتمكّن جنود حفظ السلام من مواصلة طريقهم بعد حوالي ثلاثين دقيقة. وخلافًا لبعض التقارير الاعلامية، لم يُشهر جنود حفظ السلام أسلحتهم".

ولفت إلى "أننا نُذكّر الجميع بأن قوات حفظ السلام تعمل في جنوب لبنان بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وبتكليف من مجلس الأمن، وأن أنشطتنا تُنسّق مع الجيش اللبناني. وأي تدخّل في أنشطة جنود حفظ السلام أمرٌ غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701".

في وقت سابق من اليوم، أفادت معلومات قناة "الجديد"، عن "إشكال بين اليونيفيل وأهالي بلدة ياطر عقب دخولهم البلدة تطور إلى سحب سلاح من قبل جنود اليونيفيل وقد تدخل الجيش اللبناني".