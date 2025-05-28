ارتفاع أسعار النفط بعد منع واشنطن شركة "شيفرون" من تصدير خام فنزويلا

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد منع الولايات المتحدة شركة "شيفرون" من تصدير الخام من فنزويلا بموجب ترخيص جديد، الأمر يزيد من احتمال تقلص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بواقع سبعة سنتات إلى 64.16 دولار للبرميل، في حين صعد خام "غرب تكساس الوسيط" بواقع تسعة سنتات إلى 60.98 دولار للبرميل.

ومنعت الولايات المتحدة شركة "شيفرون" من تصدير الخام من فنزويلا بموجب ترخيص جديد.

وذكرت وكالة "رويترز"، يوم أمس نقلا عن مصادر، أن "هذا من شأنه أن يسمح للشركة بالاحتفاظ بأصول في فنزويلا ولكن ليس تصدير النفط أو توسيع أنشطتها".