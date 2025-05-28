نفت وزارة الخارجية الإيرانية ما يتم تداوله عن إبداء طهران مرونة بشأن تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن التخصيب يمثل جزءاً أساسياً من الصناعة النووية الإيرانية. وشددت الوزارة على رفض أي مقترح أو مبادرة تتعارض مع مبدأ تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: نرفض أي مقترح أو مبادرة تتعارض مع مبدأ تخصيب اليورانيوم في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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